В Чебоксарах неизвестные подожгли подъезд дома
Пожар вспыхнул на бульваре Миттова
Пламя удалось сбить довольно быстро, никто не пострадалФото: Анастасия НАЗАРОВА
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В четверг, 26 сентября, в одном из дома №41 по бульвару Митоова в Чебоксарах загорелся подъезд. На место оперативно выехали пожарные. Пламя удалось сбить довольно быстро, никто не пострадал.
В результате пожара в подъезде закопчены стены и потолок. МЧС Чувашии предполагает, что это был поджог.
Фото: пресс-служба МЧС Чувашии
Напомним, накануне в одном из бизнес-центров города загорелся офис магазина косметики. Пламя удалось сбить за 10 минут. Пострадавших также нет.
ИСТОЧНИК KP.RU