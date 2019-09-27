В Чебоксарах неизвестные подожгли подъезд дома

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-27T11:11:56+03:00

Пламя удалось сбить довольно быстро, никто не пострадал Фото: Анастасия НАЗАРОВА

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В четверг, 26 сентября, в одном из дома №41 по бульвару Митоова в Чебоксарах загорелся подъезд. На место оперативно выехали пожарные. Пламя удалось сбить довольно быстро, никто не пострадал.

В результате пожара в подъезде закопчены стены и потолок. МЧС Чувашии предполагает, что это был поджог.

Фото: пресс-служба МЧС Чувашии

Напомним, накануне в одном из бизнес-центров города загорелся офис магазина косметики. Пламя удалось сбить за 10 минут. Пострадавших также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU