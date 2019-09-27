2019-09-27T10:53:10+03:00
Общество

После ДТП со школьным автобусом и внедорожником в Чувашии накажут обоих водителей

Помощь медиков в той аварии понадобилась семерым школьникам и двум взрослым
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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Прокуратура Чувашии провела проверку после ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля Toyota Land Cruiser. Напомним, авария произошла 9 сентября в Яльчинском районе республики. На повороте в сторону деревни Малая Ерыкла внедорожник врезался в попутный автобус. От удара последний вылетел в кювет. Никто, к счастью, серьезно не пострадал, но семерым школьникам, водителю автобуса и социальному педагогу все же потребовалась помощь медиков.

После виновным в столкновении был признан водитель автомобиля. Он пошел на обгон, проигнорировав сплошную линию разметки.

Однако в надзорном ведомстве отметили, что водитель автобуса также виновен в аварии. Он изменил маршрут, который ранее утвердил директор школы. Кроме того, в салоне отсутствовал список детей с их анкетными данными.

Так, на водителя автобуса заведено административное дело за нарушение правил перевозки людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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