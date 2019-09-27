В Китай за 15 000 рублей: открывается новый авиарейс из Казани в Харбин

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-27T10:38:21+03:00

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С 27 октября российский авиаперевозчик открывает новый рейс из аэропорта Казани в китайский Харбин. Полеты будут осуществляться один раз в неделю – по воскресеньям, с посадкой в Екатеринбурге.

Стоимость билета в Харбин со всеми сборами составляет от 15 000 рублей, а туда и обратно – от 28 500 рублей.

Желающим же долететь только до Екатеринбурга придется выложить от 3 915 рублей за билет в один конец. А за возможность добраться туда и обратно в Казань – от 7 830 рублей.

Данная полетная программа рассчитана до 22 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU