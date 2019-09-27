В Китай за 15 000 рублей: открывается новый авиарейс из Казани в Харбин
С 27 октября российский авиаперевозчик открывает новый рейс из аэропорта Казани в китайский Харбин. Полеты будут осуществляться один раз в неделю – по воскресеньям, с посадкой в Екатеринбурге.
Стоимость билета в Харбин со всеми сборами составляет от 15 000 рублей, а туда и обратно – от 28 500 рублей.
Желающим же долететь только до Екатеринбурга придется выложить от 3 915 рублей за билет в один конец. А за возможность добраться туда и обратно в Казань – от 7 830 рублей.
Данная полетная программа рассчитана до 22 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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