2019-09-27T08:57:26+03:00
Происшествия

На подъезде к Елабуге машина на трассе насмерть сбила 19-летнего парня

В обстоятельствах данного ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции
Олег ЛУГОВОЙ
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ОТ полученных травм парень скончался на месте ДТП.ОТ полученных травм парень скончался на месте ДТП.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне вечером – в 18.15, на шестом километре подъезда к городу Елабуга со стороны автодороги М-7 «Волга» Москва - Уфа 51-летний мужчина, управляя автомобилем марки Лада, сбил 19-летнего парня. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Сообщили в МВД Татарстана.

В настоящий момент в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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