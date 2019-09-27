На подъезде к Елабуге машина на трассе насмерть сбила 19-летнего парня
Накануне вечером – в 18.15, на шестом километре подъезда к городу Елабуга со стороны автодороги М-7 «Волга» Москва - Уфа 51-летний мужчина, управляя автомобилем марки Лада, сбил 19-летнего парня. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Сообщили в МВД Татарстана.
В настоящий момент в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»