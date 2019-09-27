На подъезде к Елабуге машина на трассе насмерть сбила 19-летнего парня

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-27T08:57:26+03:00

ОТ полученных травм парень скончался на месте ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Накануне вечером – в 18.15, на шестом километре подъезда к городу Елабуга со стороны автодороги М-7 «Волга» Москва - Уфа 51-летний мужчина, управляя автомобилем марки Лада, сбил 19-летнего парня. Молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Сообщили в МВД Татарстана.

В настоящий момент в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU