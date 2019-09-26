28 сентября в столице Татарстана на фасаде Центра семьи «Казан» покажут 3D-световое шоу

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-26T18:25:07+03:00

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В эту субботу, 28 сентября, в столице Татарстана у Центра семьи «Казан» пройдет Цифровой праздник, посвященный переходу России на цифровое телевещание.

В этот день достопримечательность города впервые превратится в экран для видеомэппинга. На фасаде здание высотой в 8 этажей покажут красочное 3D-световое шоу рассчитанное на 10 минут. В финале которого на смотровой площадке «Казана» будет запущен фейрверк.

До этого около Центра семьи пройдет флешмоб с участием 3 000 волонтеров. Они выстроятся в форме бабочки. При этом у каждого из них в руках будет световой браслет.

Начало праздника намечено на 19.00

Напомним, Татарстан вошел в список последних регионов в которых с 14 октября 2019 года аналоговое телевещание полностью заменит цифровое.

ИСТОЧНИК KP.RU