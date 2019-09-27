ВТБ в Татарстане увеличил портфель привлеченных средств до 186 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-27T09:09:30+03:00

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По итогам первого полугодия 2019 года совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц объединенного бизнеса ВТБ в Татарстане увеличился на 44% и составил 186 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 13% и превысил 158 млрд рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в республике увеличился на 20% и на 1 июля составил 83,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 49 млрд рублей (прирост с начала года +26%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 28 млрд (+15%), автокредитования — 5 млрд. Портфель привлеченных средств физлиц за шесть месяцев вырос на 9%, до 78 млрд рублей.

Всего за отчетный период жители региона оформили в ВТБ кредиты на сумму 21 млрд руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Половину займов составили ипотечные кредиты — 11 млрд рублей (+36% к показателю 2018 года). Объем выдачи кредитов наличными превысил 8,6 млрд рублей (+14%), автокредитов — 1,6 млрд (+4%).

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса вырос на 6%, превысив 75 млрд руб. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг почти 108 млрд рублей, увеличившись с начала года практически в два раза. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель составил 38,4 млрд рублей (+12%). Количество клиентов СМБ, обслуживающихся в ВТБ, на 1 июля 2019 года превысило 12 тысяч.

- Наши итоговые показатели за полугодие демонстрируют рост по всем ключевым направлениям. Особо выделяется работа команды банка по программам льготного кредитования. Так, по ипотеке с господдержкой 151 семья получила 391 млн рублей на улучшение своих жилищных условий. Мы нацелены на то, чтобы наши клиенты как в корпоративном, так и в розничном сегменте получали качественные продукты и сервисы. Ориентация на их потребности является одним из ключевых принципов стратегии банка, - прокомментировала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.