Замглавы Росреестра Татарстана Аду Зайдуллину отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-26T16:51:59+03:00

Чиновницу подозревают в том, что она незаконно помогала в регистрации спорных участков

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В этот четверг Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя о заключении замглавы Росреестра Татарстана Ады Зайдуллиной под стражу.

Напомним, в кабинете чиновницы был произведен обыск, а ее саму задержали по подозрению в участии в преступных схемах по регистрации земли. А именно в оказании незаконной помощи в этом в отношении спорных участков.

Замглавы Росреестра Татарстана Ада Зайдуллина свою вину отрицает. В итоге суд постановил отправить ее под домашний арест до 24 ноября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU