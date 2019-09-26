Замглавы Росреестра Татарстана Аду Зайдуллину отправили под домашний арест
В этот четверг Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя о заключении замглавы Росреестра Татарстана Ады Зайдуллиной под стражу.
Напомним, в кабинете чиновницы был произведен обыск, а ее саму задержали по подозрению в участии в преступных схемах по регистрации земли. А именно в оказании незаконной помощи в этом в отношении спорных участков.
Замглавы Росреестра Татарстана Ада Зайдуллина свою вину отрицает. В итоге суд постановил отправить ее под домашний арест до 24 ноября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU