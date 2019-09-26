Прыгали на нем, а потом раздели: в Татарстане двоих подростков будут судить за убийство на детской площадке
В Альметьевске на скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных подростков в возрасте 14-ти и 15-ти лет. Их обвиняют в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 4 июля этого года пьяные парни гуляли по своему городу. Во время прогулки по улице Шевченко они увидели на детской площадке 48-летнего мужчину. Он был пьян и просто сидел на скамейке.
Подростки решили убить его. Они подошли к мужчине и начали требовать сигареты, а после повалили на землю. Пока мужчина лежал парни прыгали на нем. В том числе и на его голове. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. А подростки раздели его и просто ушли.
Полицейские задержали их в ту же ночь. На время следствия парней поместили под стражу.
- Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU