2019-09-26T17:42:09+03:00
Происшествия

Прыгали на нем, а потом раздели: в Татарстане двоих подростков будут судить за убийство на детской площадке

Утверждается, что перед этим парни требовали у своей жертвы сигареты
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия парней поместили под стражу.На время следствия парней поместили под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Альметьевске на скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных подростков в возрасте 14-ти и 15-ти лет. Их обвиняют в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 4 июля этого года пьяные парни гуляли по своему городу. Во время прогулки по улице Шевченко они увидели на детской площадке 48-летнего мужчину. Он был пьян и просто сидел на скамейке.

Подростки решили убить его. Они подошли к мужчине и начали требовать сигареты, а после повалили на землю. Пока мужчина лежал парни прыгали на нем. В том числе и на его голове. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. А подростки раздели его и просто ушли.

Полицейские задержали их в ту же ночь. На время следствия парней поместили под стражу.

- Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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