Казанский УНИКС стал четвертым на Кубке Гомельского
Казанцы на турнире проиграли «Олимпиакосу» и «Промитеасу»
Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС завершил предсезонную подготовку выступление в турнире на Кубок Гомельского в Москве. На нем подопечные Димитриса Прифтиса проиграли два принципиальных матча греческим соперникам.
Так, встреча с «Олимпиакосом» завершилась со счетом 66:70, а с «Промитеасом» - 83:87 в овертайме. По итогам игр, УНИКС занял четверное место в 12 розыгрыше Кубка Гомельского. Победителем турнира стал ЦСКА.
Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».
ИСТОЧНИК KP.RU