2019-09-26T17:01:53+03:00
Спорт

Казанский УНИКС стал четвертым на Кубке Гомельского

Казанцы на турнире проиграли «Олимпиакосу» и «Промитеасу»
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Казанский УНИКС завершил предсезонную подготовку выступление в турнире на Кубок Гомельского в Москве. На нем подопечные Димитриса Прифтиса проиграли два принципиальных матча греческим соперникам.

Так, встреча с «Олимпиакосом» завершилась со счетом 66:70, а с «Промитеасом» - 83:87 в овертайме. По итогам игр, УНИКС занял четверное место в 12 розыгрыше Кубка Гомельского. Победителем турнира стал ЦСКА.

Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-ой годовщине Великой Отечественной войны в Йошкар-Оле отремонтируют бульвар Победы
В Набережных Челнах горит ресторан «Арарат»: пожар на площади в 600 квадратных метров был локализован
За кражу в банке у ветерана Великой отечественной войны жительницу Казани приговорили к условному сроку
Исполком Казани через суд заставили заняться расселением аварийного дома №8 на улице Жилгородок
Двух жителей Чувашии будут судить за то, что они украли каток и пропили его
В Татарстане прокуратура через суд добилась выдаче девочке-инвалиду жизненно важного препарата
28 сентября в столице Татарстана на фасаде Центра семьи «Казан» покажут 3D-световое шоу
В Набережных Челнах из-за загоревшегося ресторана эвакуировали соседние дома
Президент Татарстана обсудит экономическое сотрудничества республики с Китаем
Прыгали на нем, а потом раздели: в Татарстане двоих подростков будут судить за убийство на детской площадке
Все, что нужно, и даже больше: как с помощью безлимитного интернета сделать жизнь интереснее
Замглавы Росреестра Татарстана Аду Зайдуллину отправили под домашний арест
Президент Татарстана Рустам Минниханов: в республике снижается количество сомнительных финансовых операций
В одном из бизнес-центров Чебоксар загорелся офис магазина косметики