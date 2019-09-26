Казанский УНИКС стал четвертым на Кубке Гомельского

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-26T17:01:53+03:00

Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии». Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы на турнире проиграли «Олимпиакосу» и «Промитеасу»

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Казанский УНИКС завершил предсезонную подготовку выступление в турнире на Кубок Гомельского в Москве. На нем подопечные Димитриса Прифтиса проиграли два принципиальных матча греческим соперникам.

Так, встреча с «Олимпиакосом» завершилась со счетом 66:70, а с «Промитеасом» - 83:87 в овертайме. По итогам игр, УНИКС занял четверное место в 12 розыгрыше Кубка Гомельского. Победителем турнира стал ЦСКА.

Первый официальный матч сезона казанцы проведут 2 октября на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU