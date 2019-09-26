За кражу в банке у ветерана Великой отечественной войны жительницу Казани приговорили к условному сроку

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-26T19:10:23+03:00

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу

Изменить размер текста: A A

В Казани суд признал 36-летнюю горожанку в краже денег у ветерана Великой отечественной войны.

Как было доказано, в июне 2017 года в столице Татарстана, находясь в одном из отделений банка, женщина заметила на столе кассира-операциониста кошелек, который принадлежал 89-летней ветерану.

Злоумышленница воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и забрала находку. В кошельке находилось 70 тысяч рублей.

- Свою вину женщина не признала. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда в законную силу пока не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU