2019-09-26T19:10:23+03:00
Происшествия

За кражу в банке у ветерана Великой отечественной войны жительницу Казани приговорили к условному сроку

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина похитила кошелек с 70 тысячами рублей.Женщина похитила кошелек с 70 тысячами рублей.Фото: Елена РАКОВА
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В Казани суд признал 36-летнюю горожанку в краже денег у ветерана Великой отечественной войны.

Как было доказано, в июне 2017 года в столице Татарстана, находясь в одном из отделений банка, женщина заметила на столе кассира-операциониста кошелек, который принадлежал 89-летней ветерану.

Злоумышленница воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и забрала находку. В кошельке находилось 70 тысяч рублей.

- Свою вину женщина не признала. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда в законную силу пока не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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