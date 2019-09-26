2019-09-26T18:35:57+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура через суд добилась выдаче девочке-инвалиду жизненно важного препарата

Пока у нее после удаления опухолей прогрессировало заболевание, в Минздраве республики ей отказывали в бесплатном лекарстве
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 2013 по 2017 года маленькой жительнице Нижнекамска из-за нейрофибромотоза сделали несколько операций по удалению опухолей.

Из-за прогрессирующего заболевания в дальнейшем делать их было в дальнейшем нецелесообразно. Девочке-инвалиду в апреле 2018 года консилиумом врачей Российской детской клинической больницы по жизненным показаниям был рекомендован препарат «Рапамун» (Sirolimus).

Вот только в Минздраве Татарстана ребенку в бесплатном обеспечении данным лекарством отказали. Тогда на защиту интересов девочки-инвалида встала местная прокуратура.

Первый суд надзорный орган проиграл. Справедливости удалось добиться лишь, подав апелляцию в Верховный суд Татарстана.

- В итоге медкомиссия ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром г. Нижнекамск» выписала девочке первый рецепт на бесплатную выдачу «Рапамуна» (Sirolimus). В свою очередь, Минздрав Татарстана обеспечило его поступление и выдачу в государственной аптеке, - сообщили в прокуратуре республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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