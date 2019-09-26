В Татарстане прокуратура через суд добилась выдаче девочке-инвалиду жизненно важного препарата
С 2013 по 2017 года маленькой жительнице Нижнекамска из-за нейрофибромотоза сделали несколько операций по удалению опухолей.
Из-за прогрессирующего заболевания в дальнейшем делать их было в дальнейшем нецелесообразно. Девочке-инвалиду в апреле 2018 года консилиумом врачей Российской детской клинической больницы по жизненным показаниям был рекомендован препарат «Рапамун» (Sirolimus).
Вот только в Минздраве Татарстана ребенку в бесплатном обеспечении данным лекарством отказали. Тогда на защиту интересов девочки-инвалида встала местная прокуратура.
Первый суд надзорный орган проиграл. Справедливости удалось добиться лишь, подав апелляцию в Верховный суд Татарстана.
- В итоге медкомиссия ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром г. Нижнекамск» выписала девочке первый рецепт на бесплатную выдачу «Рапамуна» (Sirolimus). В свою очередь, Минздрав Татарстана обеспечило его поступление и выдачу в государственной аптеке, - сообщили в прокуратуре республики.
ИСТОЧНИК KP.RU