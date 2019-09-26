2019-09-26T18:48:35+03:00
Происшествия

Двух жителей Чувашии будут судить за то, что они украли каток и пропили его

Мужчины уже признали свою вину
Алина ГАБДУЛИНА
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Уголовное дело для рассмотрения направлено в Шумерлинский районный судУголовное дело для рассмотрения направлено в Шумерлинский районный судФото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Поречкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые обвиняются в краже металлического катка.

По версии следствия, в июле этого года 23-х и 27-летний местные жители были задержаны полицией по подозрению в хищении металлического катка весом в 400 килограммов с на территории автопарка села Апастово. Техника для прикатывания посевных культур принадлежала местному сельхозкооперативу.

Позже задержанные признались в краже. Они рассказали, что продали каток за 3,5 тысячи рублей, а на вырученные деньги пропили.

- Похищенное имущество органами следствия было изъято и возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы на рассмотрения в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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