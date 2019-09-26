Новым главой Апастовского района Татарстана стал Равиль Хисамутдинов
Новым главой Анастовского района Татарстана стал Равиль Хисамутдинов. До этого он в течение двух последних лет являлся заместителем Главного инвестиционно-строительного управления республики. Кандидатура Хисамутдинова была одобрена на заседании районного Совета депутатов.
Отметим, что бывший глава района Рашид Загидуллин покинул свой пост, выйдя на пенсию. Эту должность он занимал с 2005 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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