Новым главой Апастовского района Татарстана стал Равиль Хисамутдинов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-26T15:21:52+03:00

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Новым главой Анастовского района Татарстана стал Равиль Хисамутдинов. До этого он в течение двух последних лет являлся заместителем Главного инвестиционно-строительного управления республики. Кандидатура Хисамутдинова была одобрена на заседании районного Совета депутатов.

Отметим, что бывший глава района Рашид Загидуллин покинул свой пост, выйдя на пенсию. Эту должность он занимал с 2005 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU