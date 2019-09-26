Президент Татарстана Рустам Минниханов: в республике снижается количество сомнительных финансовых операций

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-26T16:22:43+03:00

Об этом глава региона заявил на международном семинаре, посвященному проблеме отмывания доходов и финансирования терроризма

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В этот четверг в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на V Международном семинаре по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Который посвящен противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

По словам Рустама Минниханова, в республике сохраняется положительная динамика снижения сомнительных финансовых операций. И это результат совместной работы с местным отделением Нацбанка, прокуратурой, правоохранительными и налоговыми органами.

- К сожалению, активно развивающаяся экономика республики притягивает внимание не только потенциальных инвесторов. Борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, является крайне актуальной, - считает президент Татарстана. – потоки «грязных» денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть практически во все типы организаций, принимающих участие в обороте денежных средств и имущества. В целях поступательного развития экономики и финансового сектора необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается в нелегитимные операции.

ИСТОЧНИК KP.RU