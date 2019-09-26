В одном из бизнес-центров Чебоксар загорелся офис магазина косметики

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-26T16:03:46+03:00

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В четверг, 26 сентября, в 6.30 в Чебоксарах загорелся бизнес-центр на улице Пирогова.

- Огонь вспыхнул в офисе компании, торгующей косметическими средствами, - сообщает МЧС Чувашии.

На место оперативно прибыли две пожарные автоцистерны и автолестницы. Пламя удалось сбить спустя 10 минут. Пострадавших нет.

Сейчас выясняются причины пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU