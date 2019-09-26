Полиглот Дмитрий Петров стал автором видеоуроков «Выучим татарский за 8 часов»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-26T14:50:59+03:00

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В интернете на популярном видеохостинге опубликовали первую серию из цикла передач «Татарский с Дмитрием Петровым». За все время проекта известный полиглот и ведущий канала «Культура» проведет краткий курс татарского языка по своей уникальной методике.

Утверждается, что сам Петров освоил татарский за 24 урока. Согласно заголовку ролика «Выучим татарский за 8 часов». Именно за такое время зрители должны овладеть базой языка и начать говорить на нем. Каждый выпуск длится всего 20 минут.

Тизер передачи на своей странице в инстграм разместил президент Татарстана Рустам Минниханов с подписью: «Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!».

ИСТОЧНИК KP.RU