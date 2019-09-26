Президент Татарстана обсудит экономическое сотрудничества республики с Китаем

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-26T18:02:59+03:00

На встрече с представителя КНР речь также зайдет о производстве и развитии отношений в области нефти и нефтехимии

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Вечером в четверг, 26 сентября, в Казань прибудут представителями Китайской народной республики (КНР) во главе с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

А уже в пятницу они встретятся с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят возможности экономического сотрудничества, а также производства и развития отношений в области нефти и нефтехимии.

До этой встречи гости из Китая посетят Казанский вертолетный завод, где будет проведен демонстративный полет вертолетов, КФУ, Кремль и Национальный музей Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU