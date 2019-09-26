Президент Татарстана обсудит экономическое сотрудничества республики с Китаем
Вечером в четверг, 26 сентября, в Казань прибудут представителями Китайской народной республики (КНР) во главе с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
А уже в пятницу они встретятся с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят возможности экономического сотрудничества, а также производства и развития отношений в области нефти и нефтехимии.
До этой встречи гости из Китая посетят Казанский вертолетный завод, где будет проведен демонстративный полет вертолетов, КФУ, Кремль и Национальный музей Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU