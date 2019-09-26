29 сентября в Казани из-за матча Рубин – Уфа около Центрального стадиона запретят остановку машин
В это воскресенье, 29 сентября, в Казани местный футбольный клуб «Рубин» проведет встречу с «Уфой».
Матч состоится на Центральном стадионе. Поэтому на время игры там решили запретить остановку транспорта
Речь идет об участках:
- улица Саид-Галеева - от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной;
- Кремлевская набережная – от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия;
- съезд с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.
Начало матча в 14.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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