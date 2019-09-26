29 сентября в Казани из-за матча Рубин – Уфа около Центрального стадиона запретят остановку машин

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-26T13:06:19+03:00

Ограничение будет действовать на протяжении всей игры

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 29 сентября, в Казани местный футбольный клуб «Рубин» проведет встречу с «Уфой».

Матч состоится на Центральном стадионе. Поэтому на время игры там решили запретить остановку транспорта

Речь идет об участках:

- улица Саид-Галеева - от улицы Ташаяк до Кремлевской набережной;

- Кремлевская набережная – от улицы Саид-Галеева до площади Тысячелетия;

- съезд с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.

Начало матча в 14.00.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU