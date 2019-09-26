«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» забросив 6 шайб

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-26T13:48:06+03:00

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25 сентября казанский «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор». Уже к 11-й минуте матча казанцы вели со счётом 4:0. В этой игре за «барсов» отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов, забросившие по одной шайбе.

− Мы забили, наверное, лёгкие всё-таки голы – здорово, что не пропустили. У нас получилось хорошее начало: забили, где-то немного нам подфартило, – прокомментировал победу пресс-службе клуба главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче 28 сентября «барсы» в Казани сыграют с «Куньлунь Ред Стар», начало игры в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU