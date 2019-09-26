«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» забросив 6 шайб
25 сентября казанский «Ак Барс» в гостях обыграл челябинский «Трактор». Уже к 11-й минуте матча казанцы вели со счётом 4:0. В этой игре за «барсов» отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов, забросившие по одной шайбе.
− Мы забили, наверное, лёгкие всё-таки голы – здорово, что не пропустили. У нас получилось хорошее начало: забили, где-то немного нам подфартило, – прокомментировал победу пресс-службе клуба главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
В следующем матче 28 сентября «барсы» в Казани сыграют с «Куньлунь Ред Стар», начало игры в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»