В Татарстане у мужчины ногу затянуло в комбайн

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-26T12:40:58+03:00

Спасатели вытащили ногу мужчины и донесли его до машины "скорой". Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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На единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение из населенного пункта ж/д станции Калейкино Альметьевского района Татарстана.

Там на техстанции гараж им. Токарликова у 36-летнего мужчины в комбайн затянуло ногу. Вызволить пострадавшего из агрегата никто не мог, понадобилась помощь спасателей.

На место происшествия прибыла дежурная смена из Альметьевска. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента смогли вытащить ногу из комбайна и донести пострадавшего до машины «скорой помощи». Сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU