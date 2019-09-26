В Татарстане у мужчины ногу затянуло в комбайн
На единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение из населенного пункта ж/д станции Калейкино Альметьевского района Татарстана.
Там на техстанции гараж им. Токарликова у 36-летнего мужчины в комбайн затянуло ногу. Вызволить пострадавшего из агрегата никто не мог, понадобилась помощь спасателей.
На место происшествия прибыла дежурная смена из Альметьевска. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента смогли вытащить ногу из комбайна и донести пострадавшего до машины «скорой помощи». Сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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