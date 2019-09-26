2019-09-26T12:09:08+03:00
Общество

В старом здании кадетской школы в Чебоксарах разместят призывной пункт

Соответствующее постановление вынес Кабмин Чувашии
Алина ГАБДУЛИНА
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Три здания кадетской школы переданы Военному комиссариату ЧувашииТри здания кадетской школы переданы Военному комиссариату ЧувашииФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Три старых здания кадетской школы на улице Иванова в Чебоксарах были переданы Военному комиссариату Чувашии. Соответствующее постановление вынес Кабинет министров республики. Опубликовано оно на официальном портале органом власти региона.

Военкомат может использовать здания для организации призыва граждан на военную службу.

Отметим, что помещения опустели после того, как в Новоюжном районе города был построен новый кадетский корпус. Здания являются госсобственностью Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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