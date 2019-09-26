«Создал помеху для движения»: в Марий Эл внедорожник сбил мужчину

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-26T11:55:04+03:00

По предварительным данным, мужчина решил перейти дорогу в неустановленном для этого месте

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Утром в среду, 25 сентября, на улице Йывана Кырли в Йошкар-Оле внедорожник Nissan Qashqai сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина решил перейти дорогу в неустановленном для этого месте.

- Он создал помеху для движения автомашины Nissan Qashqai, в результате чего произошел наезд, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

С места аварии пострадавший был госпитализирован. В больнице ему было назначено стационарное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU