В акции «Татарский диктант – 2019» примут участие более 100 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-26T11:35:43+03:00

Пока неизвестно, когда именно состоится диктант, и отрывок из какого произведения будут писать его участники Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Началась подготовка к проведению ежегодной акции «Татарский диктант». Ожидается, что в 2019 году в ней примут участие более 100 тысяч человек из 25 стран. Жителей Татарстана из них большинство – около 80 тысяч, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Пока неизвестно, когда именно состоится диктант, и отрывок из какого произведения будут писать его участники. Сейчас проходят организационные собрания.

Отметим, что в прошлом году в акции участвовали 15 тысяч человек из более чем 50 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU