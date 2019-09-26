2019-09-26T11:35:43+03:00
Общество

В акции «Татарский диктант – 2019» примут участие более 100 тысяч человек

В прошлом году число участников составляло 15 тысяч
Алина ГАБДУЛИНА
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Пока неизвестно, когда именно состоится диктант, и отрывок из какого произведения будут писать его участникиПока неизвестно, когда именно состоится диктант, и отрывок из какого произведения будут писать его участникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Началась подготовка к проведению ежегодной акции «Татарский диктант». Ожидается, что в 2019 году в ней примут участие более 100 тысяч человек из 25 стран. Жителей Татарстана из них большинство – около 80 тысяч, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Пока неизвестно, когда именно состоится диктант, и отрывок из какого произведения будут писать его участники. Сейчас проходят организационные собрания.

Отметим, что в прошлом году в акции участвовали 15 тысяч человек из более чем 50 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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