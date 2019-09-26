2019-09-26T11:20:16+03:00
Общество

Администрация одного из сел Чувашии незаконно продала участок с прудом

После выявления нарушения, землю вернули в муниципальную собственность
Алина ГАБДУЛИНА
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Нарушение оперативно выявила Волжская природоохранная прокуратураНарушение оперативно выявила Волжская природоохранная прокуратураФото: Сергей Грачёв
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Администрация Питеркинского сельского поселения в Красночетайском районе Чувашии незаконно продала земельный участок с прудом. Однако очень скоро об этом узнала Волжская природоохранная прокуратура.

После выявления нарушения земля была возвращена в муниципальную собственность. Глава администрации же, в свою очередь, получил представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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