Администрация одного из сел Чувашии незаконно продала участок с прудом

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T11:20:16+03:00

После выявления нарушения, землю вернули в муниципальную собственность

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Администрация Питеркинского сельского поселения в Красночетайском районе Чувашии незаконно продала земельный участок с прудом. Однако очень скоро об этом узнала Волжская природоохранная прокуратура.

После выявления нарушения земля была возвращена в муниципальную собственность. Глава администрации же, в свою очередь, получил представление.

ИСТОЧНИК KP.RU