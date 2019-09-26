2019-09-26T09:36:25+03:00
Авто

Центр Казани перекроют из-за крестного хода с чудотворным образом

Ограничение продлится всего несколько часов
Олег ЛУГОВОЙ
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Проезд будет запрещен до 13.00.Проезд будет запрещен до 13.00.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Согласно распоряжению Исполкома столицы Татарстана, 4 ноября движение транспорта в центре города будет прекращено из-за прохождения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Он пройдет 4 ноября (понедельник).

В этот день с 10.00 до 13.00 ограничат движение и стоянку транспорта на участках:

- ул.Кремлевская (от ул.Чернышевского до площади 1 Мая);

- ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Ташаяк);

- съезд с площади 1 Мая (от ул.Кремлевская до ул.Право-Булачная);

- ул.Баумана (от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);

- съезд с ул.Батурина на Кремлевскую дамбу, ул.Батурина (от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского);

- ул.Большая Красная (от ул.Япеева до ул.Батурина);

- ул.К.Маркса (от ул.Батурина до ул.Япеева);

- ул.Япеева, (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);

- ул.Миславского (от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского).

Также с 6.00 до 13.00 перекроют и улицу Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Большая Красная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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