Не отвечал на звонки и не открывал дверь: в Казани спасатели вызволили пенсионера из закрытой квартиры

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-26T09:26:19+03:00

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Вечером 25 сентября на единый номер экстренных служб «112» позвонил житель Казани. Он попросил помощи. Дело в том, что его живущий один в квартире 74-летний отец не отвечал на телефонные звонки, а когда сын прибыл на место, то пенсионер не открывал дверь. Опасение вызывало и то, что у него диабет и проблемы с сердцем.

Прибывшие по указанному адресу спасатели сначала получили разрешение от местного участкового и только после этого вскрыли дверь квартиры специнструментом.

Войдя внутрь, они увидели хозяина лежащим на полу, ему требовалась срочная медицинская помощь.

Пенсионера переложили на носилки и вынесли на улицу, где его передали в руки медиков «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU