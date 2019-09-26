2019-09-26T08:57:51+03:00
Общество

В эту пятницу в двух районах Казани на день отключат свет

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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В эту пятницу, 27 сентября, ряд домов в двух районах Казани на день оставят без света. Это связано с проведением планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и с техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома в Приволжском районе по адресам: ул.Рихарда Зорге, 57/29, 61, 63, 65, пр.Победы, 33, а также в домах поселка Отары по улицам Приволжская, Придорожная и поселка Петровский по улицам: Березовая, Советская, Тупиковая, Центральная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Дербышки (Советский район) по адресам: ул.Мира, 41, 43, 45, ул.Парковая, 10, 12, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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