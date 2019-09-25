Химки - Рубин 25 сентября 2019: Сорокин, Кварацхелия и Дядюн выйдут в основных составах команд

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-25T18:16:29+03:00

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Стали известны стартовые составы "Химок" и казанского "Рубина" на матч 1/16 финала Кубка России. Наставник татарстанской команды Роман Шаронов отрядил на игру основной состав, дав отдохнуть лишь голкиперу Дюпину. У "Химок" также вышли основные игроки, а основной ударной силой должен стать экс-форвард "Рубина" Владимир Дядюн.

"Химки": Хомич, Тихий, Данилкин, Филин, Почивалин, Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Кухарчук, Скворцов, Дядюн.

"Рубин": Ив. Коновалов, Плиев, Старфельт, Сорокин, Денисов, Иг. Коновалов, Могилевец, Башкиров, Кварацхелия, Кьяртанссон, Ташаев.

Матч "Химки" - "Рубин" начнется в 19:00. "Комсомольская Правда" проведет собственную трансляцию данной игры.

ИСТОЧНИК KP.RU