2019-09-25T18:16:29+03:00
Спорт

Химки - Рубин 25 сентября 2019: Сорокин, Кварацхелия и Дядюн выйдут в основных составах команд

Казанцы выставили на матч практически оптимальный состав
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны стартовые составы "Химок" и казанского "Рубина" на матч 1/16 финала Кубка России. Наставник татарстанской команды Роман Шаронов отрядил на игру основной состав, дав отдохнуть лишь голкиперу Дюпину. У "Химок" также вышли основные игроки, а основной ударной силой должен стать экс-форвард "Рубина" Владимир Дядюн.

"Химки": Хомич, Тихий, Данилкин, Филин, Почивалин, Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Кухарчук, Скворцов, Дядюн.

"Рубин": Ив. Коновалов, Плиев, Старфельт, Сорокин, Денисов, Иг. Коновалов, Могилевец, Башкиров, Кварацхелия, Кьяртанссон, Ташаев.

Матч "Химки" - "Рубин" начнется в 19:00. "Комсомольская Правда" проведет собственную трансляцию данной игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация главы Чувашии Михаила Игнатьева готова потратить более 900 тысяч рублей, чтобы узнать уровень коррупции в республике
Новый асфальт и 39 дорожных знаков: в Казани отремонтировали улицу Пожарная
28 сентября в День памяти в Набережных Челнах до кладбищ пустят автобусы
Глава Чувашии Михаил Игнатьев потребовал обеспечить сотовой связью все деревни республики
Как в Москве: в Казани хотят запустить свою кольцевую железную дорогу
В Казани в трамвайное депо собаки притащили человеческие останки
До 2024-го на строительство метро в Казани ежегодно будет выделяться по миллиарду рублей
КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Стал известен стартовый состав набережночелнинцев
В Йошкар-Оле на неделю перекрыли движение по улице Лобачевского
КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Жиго, Джикия, Зобнин и Тиль вышли в основе москвичей
В Казани нашли 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома больше недели назад
Рустам Минниханов: 2020-й год в Татарстане официально станет годом 100-летия ТАССР
За наличный расчет 40 рублей: перевозчики Казани устроили опрос о повышении стоимости проезда в автобусе
В Татарстане на оптике «Ростелекома» установлен мировой рекорд протяженности квантовой сети
Ближайшие три дня на дорогах Татарстане возможна гололедица
В Казани на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская автомобиль на "зебре" сбил пешехода
Депутаты Госсовета Татарстана утвердили Марата Зяббарова в должности главы Минсельхоза республики
Заместитель главы Росреестра Татарстана задержана по подозрению в крупном мошенничестве
Казань попала в топ-10 самых активных городов России по продажам новых iPhone 11
Минсвязи Татарстана переименовали: какие задачи добавили ведомству