КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Жиго, Джикия, Зобнин и Тиль вышли в основе москвичей
"Красно-белые" огласили заявку на игру
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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России против челнинского "КАМАЗа". Наставник столичной команды Олег Кононов решил не рисковать и выстави на игру состав. приближенный к боевому.
"Спартак": Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Крал, Тиль, З. Бакаев, Ларссон, Понсе.
Запасные: Максименко, Ещенко, Гапонов, Гулиев, Джано, Умяров, Мельгарехо.
Матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" начнется в 18:30. "Комсомольская Правда" будет вести собственную трансляцию данного матча.
ИСТОЧНИК KP.RU