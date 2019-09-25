В Казани в трамвайное депо собаки притащили человеческие останки

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-25T17:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

23 сентября этого года в Казани на территории трамвайного депо по улице Сибирский тракт были обнаружены останки, которые, предположительно, принадлежат человеку. По факту данной находки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- По предварительным данным, давность останков составляет несколько месяцев. Со слов очевидцев, на территорию депо их принесли бродячие собаки. Останки направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливается местонахождение остальных частей тела. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сами останки были направлены на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU