В Казани нашли 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома больше недели назад

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-25T17:27:53+03:00

К слову, девушка "пропадает" так уже не в первый раз

Изменить размер текста: A A

В Казани закончились поиски 14-летней Марии Игнариной. Девушка нашлась целой и невредимой, спустя неделю после своей пропажи.

Мария ушла из дома в одной футболке, спортивных штанах и домашних тапочках 17 сентября. По одной из версий, школьница поругалась с матерью из-за пробного ОГЭ (основного государственного экзамена). Когда мать отвлеклась, Мария выбежала из квартиры. С тех пор она не выходила на связь с родными.

Отметим, что девушку теряли и раньше. Так, в апреле текущего года Марию и ее 11-летнего брата волонтеры и просто неравнодушные жители города искали всю ночь, а утром нашли и вернули родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU