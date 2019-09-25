2019-09-25T17:27:53+03:00
Общество

В Казани нашли 14-летнюю школьницу, которая сбежала из дома больше недели назад

К слову, девушка "пропадает" так уже не в первый раз
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани закончились поиски 14-летней Марии Игнариной. Девушка нашлась целой и невредимой, спустя неделю после своей пропажи.

Мария ушла из дома в одной футболке, спортивных штанах и домашних тапочках 17 сентября. По одной из версий, школьница поругалась с матерью из-за пробного ОГЭ (основного государственного экзамена). Когда мать отвлеклась, Мария выбежала из квартиры. С тех пор она не выходила на связь с родными.

Отметим, что девушку теряли и раньше. Так, в апреле текущего года Марию и ее 11-летнего брата волонтеры и просто неравнодушные жители города искали всю ночь, а утром нашли и вернули родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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