2019-09-25T19:30:44+03:00
Экономика

Администрация главы Чувашии Михаила Игнатьева готова потратить более 900 тысяч рублей, чтобы узнать уровень коррупции в республике

На эти деньги проведут социологические исследования
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kremlinrus.ruФото: kremlinrus.ru
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Администрация главы Чувашии Михаила Игнатьева выделит из бюджета республики 978,9 тысяч рублей, чтобы узнать уровень коррупции в регионе. На эти деньги планируется провести социологический опрос. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен быть выявить и описать структуру коррупции; выявить и проанализировать причины и условия проявления коррупции; составить рейтинг административно-территориальных единиц в зависимости от уровня коррупции; оценить эффективность принимаемых антикоррупционных мер.

По бытовой коррупции (порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников – Ред.) нужно собрать не меньше 830 анкет (не менее 30 в каждом районе и не менее 90 в Чебоксарах), по деловой (возникает при взаимодействии бизнеса и власти – Ред.) - не менее 200.

Исполнитель тендера будет определен посредством аукциона 7 октября. Исследование он должен быть провести в течение 35 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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