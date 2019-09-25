За наличный расчет 40 рублей: перевозчики Казани устроили опрос о повышении стоимости проезда в автобусе

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-25T16:48:13+03:00

В опросе на данный момент приняли участие более 300 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Также они в очередной раз заявили о больших убытках, которые несут

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Перевозчики Казани в очередной раз пожаловались на большие убытки, которые им приходится нести из-за того, что государственная компенсация за перевозку льготников сейчас составляет 18 рублей, а не все 27.

- По нашему мнению, решение должно быть таким: компенсация за перевозку льготных категорий граждан должна быть из бюджета до полной стоимости (не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей). Для этого в бюджете необходимо заложить 900 миллионов рублей. И тогда на сегодняшний день тариф за проезд поднимать нет необходимости, - сообщает на своей соцстранице Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.

После они предлагают горожанам проголосовать, стоит ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте Казани. На выбор два варианта решения вопроса:

1. Для перевозчиков должна быть компенсация из бюджета. Не 18 рублей за льготника как сейчас, а 27 рублей.

2. Нужно поднять тариф. За наличный расчет сделать 40 рублей, за безналичный - 31.

Похоже, что, таким опросом казанские перевозчики, вновь ставят местным властям «ультиматум», привлекая на свою сторону общественное мнение. Очевидно, что горожане массово проголосуют за первый вариант.

К слову, в опросе на данный момент приняли участие уже более 300 человек. 88,99% из них, как и предполагалось, выбрали первый вариант, а оставшиеся 11,01% - второй.

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Пока это на уровне оглашенных намерений. Официально о поданных документах на этот счет пока никто не сообщает (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU