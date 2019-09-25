За наличный расчет 40 рублей: перевозчики Казани устроили опрос о повышении стоимости проезда в автобусе
Перевозчики Казани в очередной раз пожаловались на большие убытки, которые им приходится нести из-за того, что государственная компенсация за перевозку льготников сейчас составляет 18 рублей, а не все 27.
- По нашему мнению, решение должно быть таким: компенсация за перевозку льготных категорий граждан должна быть из бюджета до полной стоимости (не 18 рублей как сейчас, а 27 рублей). Для этого в бюджете необходимо заложить 900 миллионов рублей. И тогда на сегодняшний день тариф за проезд поднимать нет необходимости, - сообщает на своей соцстранице Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана.
После они предлагают горожанам проголосовать, стоит ли повышать стоимость проезда в общественном транспорте Казани. На выбор два варианта решения вопроса:
1. Для перевозчиков должна быть компенсация из бюджета. Не 18 рублей за льготника как сейчас, а 27 рублей.
2. Нужно поднять тариф. За наличный расчет сделать 40 рублей, за безналичный - 31.
Похоже, что, таким опросом казанские перевозчики, вновь ставят местным властям «ультиматум», привлекая на свою сторону общественное мнение. Очевидно, что горожане массово проголосуют за первый вариант.
К слову, в опросе на данный момент приняли участие уже более 300 человек. 88,99% из них, как и предполагалось, выбрали первый вариант, а оставшиеся 11,01% - второй.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казани перевозчики «угрожают» поднять стоимость проезда в автобусах до 31 рубля
Пока это на уровне оглашенных намерений. Официально о поданных документах на этот счет пока никто не сообщает (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»