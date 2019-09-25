2019-09-25T15:56:38+03:00
Общество

Ближайшие три дня на дорогах Татарстане возможна гололедица

Синоптики вновь говорят об ухудшении погоды в республике
Алина ГАБДУЛИНА
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26 сентября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега26 сентября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снегаФото: Андрей МИРЕЙКО
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Ближайшие три дня - 26, 27 и 28 сентября, а именно ночью и утром, на дорогах Татарстана ожидается гололедица. Об очередном ухудшении погоды предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, например, в четверг, 26 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. Вместе с тем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, ночью же столбики термометров опустятся до - 2 градусов.

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Из-за прохождения воздушных масс с Арктики в ближайшие дни температурный фон сохранится низким, возможны даже заморозки. Однако при всем этом повторение ночного снегопада в городе маловероятно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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