В Казани на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская автомобиль на "зебре" сбил пешехода
В среду, 25 сентября, в Казани на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская автомобиль "Лада Веста" сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу и на "зеленый" сигнал светофора.
Пострадавший в результате наезда был госпитализирован.
- На момент аварии водитель был трезв, - сообщает полк ДПС Казани.
Сейчас выясняются подробности произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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