2019-09-25T15:34:17+03:00
Происшествия

В Казани на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская автомобиль на "зебре" сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора
Алина ГАБДУЛИНА
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В результате наезда, пострадавший был госпитализированВ результате наезда, пострадавший был госпитализированФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 25 сентября, в Казани на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарская автомобиль "Лада Веста" сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу и на "зеленый" сигнал светофора.

Пострадавший в результате наезда был госпитализирован.

- На момент аварии водитель был трезв, - сообщает полк ДПС Казани.

Сейчас выясняются подробности произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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