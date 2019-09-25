Новый асфальт и 39 дорожных знаков: в Казани отремонтировали улицу Пожарная
В Казани закончился ремонт 707 метров проезжей части на улице Пожарная в Приволжском районе. Там на площади более 4 тысяч квадратных метров был уложен новый слой асфальта, установлены 39 дорожных знаков и оборудованы 3 искусственные неровности. Сделано это было в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Общая сумма финансирования нацпроекта в Татарстане на 2019 год составляет 5,384 миллиарда рублей. Из них на Казанскую агломерацию выделены 2,35 миллиарда рублей, в том числе 1,35 миллиарда рублей – из федерального бюджета, - напоминает пресс-служба Минтранса Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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