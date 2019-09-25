2019-09-25T14:47:03+03:00
Происшествия

Заместитель главы Росреестра Татарстана задержана по подозрению в крупном мошенничестве

Предполагается, что речь идет о преступных схемах по присвоению квартир и земельных участков
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: rosreestr.tatarstan.ruФото: rosreestr.tatarstan.ru
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Следователи нагрянули в кабинет к 47-летней заместителю главы Росреестра Татарстана Аде Зайдуллиной с обыском. Чиновницу задержали. Как сообщается, пока на 48 часов.

По предварительной информации, Зайдуллина стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «превышении должностных полномочий».

Скорее всего, чиновницу подозревают в том, что она участвовала в преступной схеме по присвоению квартир и земельных участков.

Официально не озвучено, но предполагается, что в претензию Зайдуллиной ставится ее работа в качестве руководителя отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде. А пост заместитель главы Росреестра Татарстана она заняла совсем недавно – в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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