Заместитель главы Росреестра Татарстана задержана по подозрению в крупном мошенничестве
Следователи нагрянули в кабинет к 47-летней заместителю главы Росреестра Татарстана Аде Зайдуллиной с обыском. Чиновницу задержали. Как сообщается, пока на 48 часов.
По предварительной информации, Зайдуллина стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «превышении должностных полномочий».
Скорее всего, чиновницу подозревают в том, что она участвовала в преступной схеме по присвоению квартир и земельных участков.
Официально не озвучено, но предполагается, что в претензию Зайдуллиной ставится ее работа в качестве руководителя отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде. А пост заместитель главы Росреестра Татарстана она заняла совсем недавно – в январе 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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