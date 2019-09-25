2019-09-25T14:26:54+03:00
Общество

Казань попала в топ-10 самых активных городов России по продажам новых iPhone 11

Столица Татарстана расположилась после Санкт-Петербурга и Краснодара
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Казань попала в топ-10 российских городов, где было продано больше всего новых iPhone 11. Столица Татарстана заняла шестое место.

Впереди оказались Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. А на самом верху рейтинга городов, где любят «яблочные» новинки, - Москва.

Напомним, старт продаж смартфонов iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max был дан 20 сентября.

Только, по информации МТС, только в их розничной сети предзаказы новинок превзошли все первоначальные прогнозы. Уже к середине первого дня было оставлено больше заявок на покупку iPhone 11, чем за весь первый день продаж моделей серии XS и XS Max в 2018 году. Количество предзаказов текущего года превысили прежние показатели в два раза.

К слову, такой способ покупки позволил казанцам приобрести новые гаджеты без лишней суеты и забронировать устройство в нужной им конфигурации. Забрать смартфон можно было в назначенный день и в выбранном салоне МТС.

Опять же согласно статистике, покупая iPhone 11 жители Казани поддержали всероссийский тренд: самым востребованным оказался iPhone 11 Pro с 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса стал зеленый, а самым редко покупаемым - желтый.

Отмечается, что высокий спрос на новый iPhone 11 обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС.

Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple - больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже.

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