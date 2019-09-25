Минсвязи Татарстана переименовали: какие задачи добавили ведомству

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-25T14:03:16+03:00

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В эту среду, 25 сентября, на втором по счету заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили преобразование министерства связи и информатизации республики в «министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи».

При этом добавились не только слова в названии, но и вмененные ведомству задачи. Из них основной стала повышение качества жизни жителей Татарстана благодаря внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления, а также государственных и муниципальных услуг.

Для этого необходимо обеспечить сквозную межведомственную цифровизацию процессов, внедрить методы «бережливого производства» и перейти к проактивному оказанию услуг и сервисов.

- Для повышения конкурентоспособности Татарстана важно, чтобы административная среда была эффективна и прозрачна – именно цифра дает такую возможность. Так как цифровизация носит межведомственный характер, потребуется полное погружение со стороны отраслевых министерств и муниципалитетов. Нам предстоит выполнить серьезную совместную работу на всех уровнях государственной власти, - уточняет глава преобразованного министерства Айрат Хайруллин.

ИСТОЧНИК KP.RU