28 сентября в День памяти в Набережных Челнах до кладбищ пустят автобусы

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-25T18:42:31+03:00

28 сентября на всех кладбищах города состоится День памяти Фото: Елена БЕЗГОДОВА

Отправляться они будут с остановок «Пединститут» и «Глобус»

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В Набережных Челнах 28 сентября состоится День памяти. В городе будет организовано движение автобусов по всем проспектам. Транспорт будет развозить пассажиров до кладбищ, где они смогут привести в порядок могилы своих родных и близких.

Большие автобусы будут отправляться каждый полчаса с остановки «Пединститут», маленькие – с остановки «Глобус». Их движение будет организовано с 7.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU