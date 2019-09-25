2019-09-25T18:42:31+03:00
Общество

28 сентября в День памяти в Набережных Челнах до кладбищ пустят автобусы

Отправляться они будут с остановок «Пединститут» и «Глобус»
Алина ГАБДУЛИНА
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28 сентября на всех кладбищах города состоится День памяти28 сентября на всех кладбищах города состоится День памятиФото: Елена БЕЗГОДОВА
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В Набережных Челнах 28 сентября состоится День памяти. В городе будет организовано движение автобусов по всем проспектам. Транспорт будет развозить пассажиров до кладбищ, где они смогут привести в порядок могилы своих родных и близких.

Большие автобусы будут отправляться каждый полчаса с остановки «Пединститут», маленькие – с остановки «Глобус». Их движение будет организовано с 7.00 до 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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