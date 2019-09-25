Жителя Марий Эл отдадут под суд за похищение 5-летней девочки из детсада и секс-насилие над ней

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-25T14:37:18+03:00

Мужчину задержали менее чем через час после того, как увел с собой девочку [видео]

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44-летнего жителя одного из поселка Марий Эл обвиняют в похищении ребенка и секс-насилии над ним.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 16 июля текущего года пьяный мужчина проходил мимо местного детсада. Он поманил к себе 5-летнюю девочку. Когда она подошла поближе, злоумышленник схватил ее и перетащил через забор дошкольного учреждения.

Мужчина насильно увел девочку далеко в лес, где надругался над ней. С момента похищения не прошло и часа, а полицейским удалось найти и задержать злоумышленника. В отношении его было возбуждено уголовное дело.

- Был проведен ряд необходимых экспертиз, допрошено 15 свидетелей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/734092" frameborder="0"></iframe> СУ СКР Марий Эл: мужчина похитил девочку из детсада и надругался – видео с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU