Жителя Марий Эл отдадут под суд за похищение 5-летней девочки из детсада и секс-насилие над ней
44-летнего жителя одного из поселка Марий Эл обвиняют в похищении ребенка и секс-насилии над ним.
Как следует из материалов уголовного дела, утром 16 июля текущего года пьяный мужчина проходил мимо местного детсада. Он поманил к себе 5-летнюю девочку. Когда она подошла поближе, злоумышленник схватил ее и перетащил через забор дошкольного учреждения.
Мужчина насильно увел девочку далеко в лес, где надругался над ней. С момента похищения не прошло и часа, а полицейским удалось найти и задержать злоумышленника. В отношении его было возбуждено уголовное дело.
- Был проведен ряд необходимых экспертиз, допрошено 15 свидетелей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
СУ СКР Марий Эл: мужчина похитил девочку из детсада и надругался – видео с места происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU