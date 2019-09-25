В Йошкар-Оле на неделю перекрыли движение по улице Лобачевского
Причиной тому ремонт тепловой сети
Автовладельцев просят заранее продумывать свой путь и маршруты объезда участкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В среду, 25 сентября, в Йошкар-Оле перекрыли движение по улице Лобачевского. Причина этого – ремонт тепловой сети, сообщает администрация города.
Ограничение движения будет действовать неделю, до 17.00 2 октября. Автовладельцев просят заранее продумывать свой путь и маршруты объезда участка.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU