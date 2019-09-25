В Йошкар-Оле на неделю перекрыли движение по улице Лобачевского

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-25T17:38:22+03:00

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В среду, 25 сентября, в Йошкар-Оле перекрыли движение по улице Лобачевского. Причина этого – ремонт тепловой сети, сообщает администрация города.

Ограничение движения будет действовать неделю, до 17.00 2 октября. Автовладельцев просят заранее продумывать свой путь и маршруты объезда участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU