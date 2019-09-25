До 2024-го на строительство метро в Казани ежегодно будет выделяться по миллиарду рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-25T17:48:20+03:00

В общей сложности, начиная с 2014 года, эта сумма должна превысить отметку в 10 миллиардов рублей

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В 2014 году на строительство казанского метра был выделен один миллиард рублей. В 2015 – 2 миллиарда, в 2016 – один миллиард, в 2017 – 27,2 миллиона и в 2018 – 110,9 миллионов рублей. Однако это не конец. Стройка новых станций будет продолжаться и дальше. Так, вплоть до 2024-го на эти цели из бюджета Татарстана собираются ежегодно выделять по миллиарду рублей.

Согласно постановлению правительства Татарстана, за период с 2014 по 2024 годы на строительство метрополитена должно быть потрачено в общей сложности 10,1 миллиарда рублей.

Напомним, в Казани уже началось строительство станции метро «Сахарова». Из-за этого на месяц запрещен съезд с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева.

Всего же новым генпланом города до 2035 года предусмотрено строительство 26 станций метро.

ИСТОЧНИК KP.RU