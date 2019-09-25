Появилось видео смертельного ДТП с машиной «скорой помощи» в Йошкар-Оле

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-25T13:15:43+03:00

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В интернете появилось видео момента столкновения машины «скорой помощи» и автомобиля «Мазда» в Йошкар-Оле. На записи видно, как перед аварией легковушка на высокой скорости проносится через перекресток, не тормозя перед пешеходными переходами - «зебрами».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/734088" frameborder="0"></iframe> Видео смертельного ДТП с машиной «скорой помощи» в Йошкар-Оле.

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу спецавтомобилю. Напомним, в результате этого дорожно-транспортного происшествия последний едва не врезался в столб. Погибло два человека – водитель «скорой» и пассажир иномарки. Также пострадал управлявший автомобилем «Мазда».

- В связи с большим общественным резонансом в органы прокуратуры направлено ходатайство о передаче материалов проверки в следственное управление следственного комитета Марий Эл. – сообщили в СУ СКР республики.

ИСТОЧНИК KP.RU