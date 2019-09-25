Появилось видео смертельного ДТП с машиной «скорой помощи» в Йошкар-Оле
В интернете появилось видео момента столкновения машины «скорой помощи» и автомобиля «Мазда» в Йошкар-Оле. На записи видно, как перед аварией легковушка на высокой скорости проносится через перекресток, не тормозя перед пешеходными переходами - «зебрами».
Видео смертельного ДТП с машиной «скорой помощи» в Йошкар-Оле.
По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу спецавтомобилю. Напомним, в результате этого дорожно-транспортного происшествия последний едва не врезался в столб. Погибло два человека – водитель «скорой» и пассажир иномарки. Также пострадал управлявший автомобилем «Мазда».
- В связи с большим общественным резонансом в органы прокуратуры направлено ходатайство о передаче материалов проверки в следственное управление следственного комитета Марий Эл. – сообщили в СУ СКР республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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