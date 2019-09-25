Жители Чебоксар во имя процветания хотят установить в городе буддийскую ступу
Житель Чебоксар предложил установить в городе буддийскую ступу (культовый памятник, воздвигнутый во имя какого-то события в буддизме или просто во имя мира, процветания и гармонии – Ред.). Он отметил, что это необходимо тем, кто исповедует данную религию. Мужчина даже выразил готовность построить и установить монумент самостоятельно и за свой счет.
Администрация столицы Чувашии отметила эту идею и провела голосование на портале «Открытый город». На вопрос нужна ли Чебоксарам буддийская ступа, положительно ответили 488 из 896 опрошенных человек.
- Итоги онлайн-голосования будут учтены Градостроительным советом при принятии окончательного решения, - подвели итоги в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU