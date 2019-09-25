В Чувашии лихач на ВАЗ-2110 во время погони сбил полицейского и скрылся
В отношении 35-летнего жителя деревни Рогож Моргаушского района было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».
По версии следствия, 23 сентября этого года в полицию поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2110, которое произошло около деревни Юнга. При этом водитель скрылся с места аварии.
Полицейские быстро нашли лихача. Началась погоня. Она должна была бы закончится еще на въезде в деревню Выселок Коминтерн – ворота туда были закрыты. Однако остановившийся перед ними беглец развернулся, намеренно сбил уже подходившего к нему полицейского и опять скрылся.
Правоохранитель смог подняться с земли и продолжить погоню. В итоге лихач не справился с управлением, его автомобиль вылетел в кювет, и он был задержан.
- Установлено, что мужчина сел за руль в пьяном состоянии, а также не имел при себе действующие водительские права. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Помимо этого, на лихача были составлены пять административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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