К 2022 году в Татарстане построят шесть мусоросортировочных комплексов
Один из них разместиться при мусоросжигательном заводе, а остальные - при местных полигонах твердых бытовых отходов
Комплексы будут созданы для снижения объемов захоронения твердых коммунальных отходовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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К 2022 году в Татарстане создадут шесть мусоросортировочных комплексов. Сделано это будет для снижения объемов захоронения твердых коммунальных отходов. Комплексы же будут отбирать вторичные материальные ресурсы и отправлять их для дальнейшей переработки в экологические парки, сообщает ТАCC со ссылкой на Минстрой Татарстана.
Известно, что один комплекс разместиться при мусоросжигательном заводе, а остальные – при полигонах твердых бытовых отходов в Елабужском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Алексеевском и Арском районах республики.
ИСТОЧНИК KP.RU