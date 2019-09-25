КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Болельщиков "красно-белых" призвали не использовать пиротехнику

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-25T11:56:02+03:00

Также фанатам московского клуба напомнили, что в свободной продаже билетов на матч больше не осталось

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До матча 1/16 финала Кубка России между набережночелнинским "КАМАЗом" и московским "Спартаком" остались считанные часы. Футболисты "красно-белых" прилетели в татарстанский автоград накануне вечером. Постепенно в Набережные Челны начали подтягиваться и болельщики "красно-белых".

Пресс-служба московского клуба обратилась к болельщикам команды с просьбой вести себя сдержано и не использовать пиротехнику на матче:

"Уважаемые поклонники красно-белых, планирующие поддержать нашу команду в сегодняшнем гостевом матче 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России против "КАМАЗа"! Вход на стадион будет открыт за три часа до начала игры, в 15:30. Болельщики красно-белых разместятся на секторах 1D–4D. Обращаем внимание на то, что билеты в день матча продаваться не будут! Вход на гостевые сектора, а также камера хранения и точка продажи атрибутики расположены со стороны Московского проспекта. Для болельщиков, которые планируют прибыть на личном транспорте или автобусах, организована парковка на проспекте Хасана Туфана, в районе дома 3В (на территории автосалонов). Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры! Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет"

Отметим, что матч между "КАМАЗом" и "Спартаком" начнется в 18:30. Тем, кто не смог попасть на стадион предложили посмотреть игру в фан-зоне, которую организуют в парке "Гренада".

Кстати, "Комсомольская Правда" проведет прямую трансляцию матча. За перипетиями борьбы можно следить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU