В Чувашии в 2020 году построят 10 футбольных полей за 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-25T11:04:32+03:00

Футбольные поля появятся в центрах восьми районов и двух крупных городах Фото: Алиса ТИТКО

Все они будут застланы искусственным газоном

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Чувашии построят 10 футбольных полей с искусственным газоном. На это из бюджета республики будет выделено порядка 500 миллионов рублей, сообщают в Минспорта региона.

Футбольные поля появятся в центрах Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского и Яльчикского районов, а также в Ядрине и Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU