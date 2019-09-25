В Чувашии в 2020 году построят 10 футбольных полей за 500 миллионов рублей
Все они будут застланы искусственным газоном
Футбольные поля появятся в центрах восьми районов и двух крупных городахФото: Алиса ТИТКО
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В 2020 году в Чувашии построят 10 футбольных полей с искусственным газоном. На это из бюджета республики будет выделено порядка 500 миллионов рублей, сообщают в Минспорта региона.
Футбольные поля появятся в центрах Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Урмарского, Чебоксарского и Яльчикского районов, а также в Ядрине и Чебоксарах.
ИСТОЧНИК KP.RU