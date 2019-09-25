В Казани иномарка насмерть сбила козла

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-25T10:53:33+03:00

По одной из версий, животное неожиданно выбежало на дорогу Фото: Евгения ГУСЕВА

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Во вторник, 24 сентября, в Казани автомобиль марки Lexus совершил наезд на козла. Авария произошла возле поселка Сухая Река. Удар был такой силы, что животное отлетело на несколько метров и скончалось на месте, сообщает Татарстан 24. Пострадала и сама иномарка.

По одной из версий, животное неожиданно выбежало на дорогу. Такое часто происходит в этих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU